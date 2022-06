Câmara Municipal de Belém realiza audiência pública nesta quarta para discutir LDO

Uma audiência pública marcada para a manhã desta quarta-feira (8), na Câmara Municipal de Belém, vai discutir o Projeto de Lei que trata sobre as Diretrizes Orçamentárias, com as diretrizes e regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de 2023. Além da sociedade civil e dos vereadores da casa, a sessão deve contar com a presença do Secretário de Gestão e Planejamento do município, Cláudio Putty.

Na mensagem enviada aos vereadores, o prefeito Edmilson Rodrigues reafirma que as diretrizes da administração municipal se baseiam nos seis eixos estratégicos de políticas públicas aprovados no Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, elaborado no ano passado com ampla participação dos moradores da cidade e das ilhas nas plenárias do Fórum de Participação Cidadã Tá Selado.

Os seis eixos são: Saúde, Educação e Segurança; Infraestrutura, Mobilidade, Habitação e Meio Ambiente; Economia, Turismo, Inovação e Inclusão Produtiva; Assistência Social, Direitos Humanos e Diversidade; Cultura, Comunicação, Juventude, Esporte e Lazer; Gestão, Transparência, Serviço Público e Participação Popular.

O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Zeca Pirão, destaca a importância da presença da população na discussão das diretrizes orçamentárias. “Para a maioria da elaboração dos projetos de lei é necessário a participação da comunidade, dos parlamentares e do executivo, ao andarmos de mãos dadas a população só ganha. É preciso que estejamos em consenso para que os investimentos sejam bem direcionados”.

A audiência está marcada para começar às 9h, no plenário Lameira Bittencourt, na Câmara Municipal de Belém.