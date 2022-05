Após dia tenso, Edmilson e Pirão selam paz em sessão da Câmara

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), compareceu a Câmara Municipal de Belém na manhã desta quarta-feira (25) para participar de uma sessão especial em homenagem aos 200 anos da imprensa paraense.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito classificou como uma honra ir até a Câmara para cumprimentar os parlamentares. "[Eles] me recebem sempre com muito carinho. O Zeca Pirão, aqui e ali [nós] divergimos, mas ele é sempre um caro muito respeitoso, porque é um democrata", diz.

O gesto ocorre 24h após o presidente do parlamento da capital paraense, vereador Zeca Pirão (MDB), pedir na tribuna para que a prefeitura não conte mais com ele para nada, após o Rodrigues vetar um projeto aprovado na Câmara que permitiria que os táxis com passageiros pudessem trafegar nas faixas do BRT.