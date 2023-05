Câmara inicia discussão da proposta do arcabouço fiscal

A Câmara dos Deputados discute, em Brasília (DF), o arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula para controlar os gastos e equilibrar as contas públicas.

O projeto de lei (PL) estabelece uma meta para as contas públicas e condiciona o aumento de gastos a quanto o governo arrecada com impostos. Caso a meta seja descumprida, o governo terá mais restrições no ano seguinte.

VEJA MAIS

A proposta do governo Lula zerar o rombo nas contas em 2024 e ficar no azul (gerar superávit) nos anos seguintes. Isso significa gastar menos do que o governo arrecada.

Para aprovação na Câmara, são necessários pelo menos 257 dos 513 votos. Em seguida, a proposta vai ser apreciada no Senado,