Veja como cada deputado do Pará votou no pedido de urgência do projeto do arcabouço fiscal

O regime de urgência da proposta do novo marco fiscal do país (PLP 93, de 2023), aprovado nesta quarta-feira (17), na Câmara dos Deputados, teve o apoio da ampla maioria da bancada paraense. Dos 17 deputados federais do Pará, 14 votaram “sim”, contra apenas 2 votos “não”, dos deputados Éder Mauro e Delegado Caveira, ambos do PL. Antônio Doido, do MDB, estava ausente na votação.

Com 367 votos a favor do pedido e 102 contrários, o regime de urgência foi aprovado e, com isso, a análise da proposta – que estipula novas regras para controle despesas públicas - é acelerada, podendo a matéria ser votada diretamente em plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões. A expectativa do relator do projeto, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), é votar a proposta na próxima quarta-feira (24).

Partidos

No principal partido da oposição, o PL, 29 dos 95 deputados presentes apoiaram a urgência do texto apesar da orientação contrária da liderança. Entre eles, Joaquim Passarinho, do Pará. No MDB, 36 dos 42 deputados presentes foram favoráveis – todos os deputados do Pará votaram “sim”.

Entre os parlamentares do PSD, 37 dos 41 presentes votaram a favor, inclusive Raimundo Santos, do Pará. No União Brasil, 43 dos 59 parlamentares que marcaram presença votaram com o governo, entre eles Celso Sabino, também da bancada paraense.

Saiba como os deputados do Pará votaram

SIM

Airton Faleiro (PT)

Andreia Siqueira (MDB)

Celso Sabino (União Brasil)

Dilvanda Faro (PT)

Dra. Alessandra Haber (MDB)

Elcione Barbalho (MDB)

Henderson Pinto (MDB)

Joaquim Passarinho (PL)

José Priante (MDB)

Júnior Ferrari (PSD)

Keniston Braga (MDB)

Olival Marques (MDB)

Raimundo Santos (PSD)

Renilce Nicodemos (MDB)

NÃO

Del. Éder Mauro (PL)

Delegado Caveira (PL)

AUSENTE

Antônio Doido (MDB)