Câmara define presidentes das comissões permanentes; veja quem são e a divisão por partido

A Câmara dos Deputados definiu 28 presidentes das comissões permanentes nesta quarta-feira, 19. Após negociações entre partidos, a Casa elegeu os parlamentares que vão comandar os colegiados.

O PL será responsável pelo comando de cinco comissões na Câmara. O partido ocupará a presidência das comissões de Relações Exteriores, Saúde, Turismo, Segurança Pública e Agricultura. Já o União Brasil terá três comissões sob sua liderança, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça. Além dela, a sigla também comandará Educação e Integração Nacional.

Já o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficará responsável pelas comissões de Finanças e Tributação, Cultura, Direitos Humanos e da Amazônia e dos Povos Originários.

As lideranças das comissões na Câmara são definidas conforme o tamanho das bancadas. Cada partido indica um deputado para presidir as comissões, e a escolha se dá por meio de votação secreta. Na primeira rodada, é necessário obter mais da metade dos votos; se não houver decisão, uma segunda votação ocorre, sendo suficiente ter mais votos a favor do que contra, desde que a maioria dos integrantes esteja presente.

Duas comissões ainda não realizaram suas reuniões para escolha de presidentes. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, cuja liderança caberá ao MDB, e a Comissão de Administração e Serviço Público, que será comandada pelo Avante, deverão definir seus presidentes na próxima semana.

Veja a lista completa dos deputados eleitos para as comissões:

União Brasil

Comissão de Constituição e Justiça - Paulo Azi (União-BA) Comissão de Educação - Maurício Carvalho (União-RO) Comissão de Integração Nacional - Yandra Moura (União-SE)

PL

Comissão de Relações Exteriores - Filipe Barros (PL-PR) Comissão de Saúde - Zé Vitor (PL-MG) Comissão de Turismo - Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) Comissão de Segurança Pública - Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) Comissão de Agricultura - Rodolfo Nogueira (PL-MS)

PT

Comissão de Finanças e Tributação - Rogério Correia (PT-MG) Comissão de Cultura - Denise Pessôa (PT-RS) Comissão de Direitos Humanos - Reimont (PT-RJ) Comissão da Amazônia e dos Povos Originários - Dandara (PT-MG)

PP

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação - Ricardo Barros (PP-PR) Comissão de Viação e Transportes - Mauricio Neves (PP-SP)

Republicanos

Comissão de Desenvolvimento Econômico - Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) Comissão de Comunicação - Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF)

MDB

Comissão de Meio Ambiente - Elcione Barbalho (MDB-PA)

PSD

Comissão de Minas e Energia - Diego Andrade (PSD-MG) Comissão do Esporte - Laura Carneiro (PSD-RJ)

PDT

Comissão de Trabalho - Leo Prates (PDT-BA)

PCdoB

Comissão de Defesa do Consumidor - Daniel Almeida (PCdoB-BA)

PV

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - Bacelar (PV-BA)

PSDB

Comissão de Indústria, Comércio e Serviços - Beto Richa (PSDB-PR)

PSOL

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Podemos

Comissão de Previdência e Assistência Social - Ruy Carneiro (Podemos-PB)

PSB

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - Duarte Jr. (PSB-MA)

Solidariedade

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Zé Silva (Solidariedade-MG)

PRD

Comissão de Legislação Participativa - Fred Costa (PRD-MG)