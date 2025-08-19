Câmara aprova urgência de projeto contra adultização infantil

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência do Projeto de Lei 2.628 de 2022, que trata da proteção de crianças e adolescentes em plataformas digitais. A votação ocorreu na terça-feira, 19 de agosto. O mérito da proposta será analisado nesta quarta-feira (20), após discussão em comissão geral agendada para as 9h.

O regime de urgência permite que a matéria seja examinada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Casa. O projeto, que já recebeu aval do Senado, é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

A aprovação do requerimento aconteceu em cenário de divergências entre parlamentares. Enquanto governistas defendem a proposta, opositores, mesmo concordando com a necessidade do debate, expressam reservas sobre determinados trechos que consideram ser _"censura"_ e ameaçam obstruir a votação.

O tema ganhou projeção após Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicar em 6 de agosto um vídeo intitulado _"adultização"_ em seu canal no YouTube. O conteúdo viralizou e conseguiu aproximar posições políticas geralmente opostas, como direita e esquerda.

A votação do mérito está programada para acontecer em Brasília, após a realização da comissão geral que debaterá o assunto pela manhã.

O PL 2.628 de 2022 foca especificamente na proteção de menores no ambiente digital, questão que recebeu atenção nacional após a repercussão do vídeo divulgado por Felca. Não foram especificados quais aspectos do projeto são vistos como problemáticos pela oposição, nem quais estratégias serão adotadas caso decidam obstruir a votação.

Se aprovado na votação de amanhã, o projeto seguirá para sanção presidencial, por já ter passado pelo Senado. Caso a Câmara introduza modificações, a proposta retornará para nova análise dos senadores.

O que é "adultização infantil"?

O conceito de "adultização infantil", tema central da proposta, refere-se à exposição precoce de crianças a comportamentos, linguagens, modas e responsabilidades típicas do universo adulto, o que pode prejudicar seu desenvolvimento emocional e psicológico, segundo alertam especialistas.

Este fenômeno é especialmente preocupante no ambiente digital, onde crianças frequentemente imitam comportamentos de influenciadores ou são estimuladas a participar de tendências inadequadas para sua idade.