O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara aprova urgência de projeto contra adultização infantil

Proposta que protege crianças em plataformas digitais será votada nesta quarta após comissão geral. Texto já recebeu aval do Senado e ganhou destaque após vídeo viral.

O Liberal
fonte

Presid. da Câmara, Hugo Motta, disse que soube da detenção de Zambelli pela imprensa e conversou com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que passou informações preliminares (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência do Projeto de Lei 2.628 de 2022, que trata da proteção de crianças e adolescentes em plataformas digitais. A votação ocorreu na terça-feira, 19 de agosto. O mérito da proposta será analisado nesta quarta-feira (20), após discussão em comissão geral agendada para as 9h.

O regime de urgência permite que a matéria seja examinada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões temáticas da Casa. O projeto, que já recebeu aval do Senado, é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

A aprovação do requerimento aconteceu em cenário de divergências entre parlamentares. Enquanto governistas defendem a proposta, opositores, mesmo concordando com a necessidade do debate, expressam reservas sobre determinados trechos que consideram ser _"censura"_ e ameaçam obstruir a votação.

O tema ganhou projeção após Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicar em 6 de agosto um vídeo intitulado _"adultização"_ em seu canal no YouTube. O conteúdo viralizou e conseguiu aproximar posições políticas geralmente opostas, como direita e esquerda.

A votação do mérito está programada para acontecer em Brasília, após a realização da comissão geral que debaterá o assunto pela manhã.

O PL 2.628 de 2022 foca especificamente na proteção de menores no ambiente digital, questão que recebeu atenção nacional após a repercussão do vídeo divulgado por Felca. Não foram especificados quais aspectos do projeto são vistos como problemáticos pela oposição, nem quais estratégias serão adotadas caso decidam obstruir a votação.

Se aprovado na votação de amanhã, o projeto seguirá para sanção presidencial, por já ter passado pelo Senado. Caso a Câmara introduza modificações, a proposta retornará para nova análise dos senadores.

O que é "adultização infantil"?

O conceito de "adultização infantil", tema central da proposta, refere-se à exposição precoce de crianças a comportamentos, linguagens, modas e responsabilidades típicas do universo adulto, o que pode prejudicar seu desenvolvimento emocional e psicológico, segundo alertam especialistas.

Este fenômeno é especialmente preocupante no ambiente digital, onde crianças frequentemente imitam comportamentos de influenciadores ou são estimuladas a participar de tendências inadequadas para sua idade.

