Câmara aciona polícia por invasão hacker a conta no X e postagem com insultos a Moraes

Após invasão à conta oficial da Câmara dos Deputados no X, antigo Twitter, na manhã deste sábado (10), o órgão abriu uma investigação interna e acionou a polícia para apurar o ataque hacker ao perfil. "As autoridades policiais e medidas de segurança foram acionadas. A Câmara dos Deputados também fará uma investigação interna", afirmou a assessoria por meio de uma nota.

No momento do ataque, foi publicada pelos hackers uma mensagem chamando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "ditador". O texto também dizia que o magistrado "destruía a democracia" e que estava planejando um golpe de Estado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A assessoria da Casa, por meio de nota, avaliou a mensagem como "injuriosa" e afirmou que o texto foi apagado 15 minutos após a postagem. A Câmara dos Deputados ainda disse que a senha de acesso foi alterada para evitar novos ataques cibernéticos.