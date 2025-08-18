Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Caiado: não há impedimento para governadores concorrerem à Presidência sem apoio de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou que governadores de direita podem se candidatar ao Planalto em 2026, mesmo que não recebam apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Não existe nenhum impedimento", disse o governador à Globonews nesta segunda-feira, 18. Caiado lançou sua pré-candidatura à Presidência em abril.

"Está claro. Não pode mais pairar nenhuma dúvida em relação a esse assunto, isso não existe. Todos nós (governadores de direita) somos pré-candidatos. Nenhum outro candidato, neste momento, vai criar uma situação de cancelamento de outras pré-candidaturas", afirmou Caiado, ao ser questionado se concorreria ao Executivo federal caso Bolsonaro indicasse um dos seus filhos como candidato.

O governador de Goiás ainda disse que "não existe candidato universal" para a direita e que o "primeiro turno deve ser respeitado". Para Caiado, na primeira etapa da eleição, devem ser filtrados os candidatos da direita, para que o campo se unifique em torno de um nome no segundo turno.

"O jogo político é por ai, não existe reserva de mercado, todos que quiserem se colocar no jogo devem se colocar. Quem mostrar mais competência e mais capacidade de voto deve chegar ao segundo turno", afirmou.

Na semana passada, em entrevista ao UOL, Caiado já havia defendido múltiplas candidaturas de direita no primeiro turno. "Essa tese de que, fora o ex-presidente (Jair Bolsonaro), pode haver uma convergência (para um candidato de direita) jamais foi dita por nós", afirmou. Na ocasião, o político também prometeu anistiar o ex-presidente caso seja eleito.

Caiado também afirmou que não abriria mão da sua candidatura para apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). "Por um motivo muito simples: tudo que o governo federal quer é um candidato só (representando a direita). Já imaginou um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele, é o presente que ele quer. Aí ele vai massacrar esse cara", disse.

Apesar de Bolsonaro estar inelegível até 2030, se encontrar em prisão domiciliar e ter seu julgamento por participação na tentativa de golpe marcado para setembro, o ex-presidente ainda afirma que vai concorrer em 2026 e não indica quem poderia ter seu apoio nas eleições do ano que vem.

Enquanto isso, governadores de direita tem se organizado buscando viabilizar uma candidatura no campo político da direita. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), oficializou a sua pré-candidatura ao Planalto no último sábado, 16.

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, criticou as articulações. No X (antigo Twitter), rechaçou a falta de apoio a uma anistia para os investigados pela tentativa de golpe, incluindo seu pai, e chamou os governadores de direita de "ratos" e "oportunistas".

Caiado minimizou a publicação de Carlos: "Entendo esse desabafo e esse desespero de um filho que vê um pai, querendo ou não, numa prisão domiciliar sem sequer ser julgado".

.
