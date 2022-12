Bruno Dantas toma posse como presidente do Tribunal de Contas da União

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (14), o ministro Bruno Dantas tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União, para um mandato de quatro anos, com possibilidade de reeleição. Eleito na semana passada, ele é o quarto ministro mais jovem a assumir o cargo, aos 44 anos. "Oponho-me aos governos de seita, aos governos de facção, aos governos de ignorância", disse Dantas, citando o jurista Rui Barbosa.

Doutor em direito processual civil, Dantas ingressou na Corte de Contas por indicação do Senado, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2014. Anteriormente, ele havia sido indicado ao Conselho Nacional do Ministério Público no segundo mandato de Lula.

Nesta quarta-feira (14), o ministro Vital do Rêgo também foi empossado vice-presidente e corregedor do tribunal.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além dos presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (PSD), respectivamente, estiveram presentes.