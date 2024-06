Brasil não pode ‘aceitar agenda unilateral do clima sem direito ao desenvolvimento’, diz Aldo Rebelo

A um ano e cinco meses de sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a Amazônia, em seus potenciais e desafios, tem sido pauta de diversos debates entre especialistas na região. Uma das produções que contribuem para a discussão é o livro ‘Amazônia – A maldição de Tordesilhas: 500 anos de Cobiça Internacional’, lançado pelo jornalista, político e atualmente secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo, em maio passado, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Em entrevista ao Grupo Liberal, o autor destacou a complexidade geopolítica da agenda climática, criticou a pressão internacional sobre o Brasil e defendeu a regularização das atividades econômicas na Amazônia, além de ressaltar a importância da COP 30 em Belém.

Na visão de Rebelo, a agenda global do meio ambiente possui dimensões comerciais, econômicas, diplomáticas e geopolíticas. “Não há dúvida sobre a relevância da questão climática para o mundo, mas também não há dúvida de que essa preocupação é ditada por objetivos e interesses das nações que predominam na economia do mundo, e na geopolítica do planeta”, pontua. O político ressalta que o Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo, sendo pioneiro na transição energética, e afirma que o tema do aquecimento global é utilizado pelos países ricos para dividir o mundo entre nações desenvolvidas e emergentes — estas últimas bloqueadas em seu desenvolvimento, sob a justificativa de ameaçar o meio ambiente.

Sobre as medidas que podem ser adotadas para reprimir crimes na região, Rebelo destaca a necessidade de regularização das atividades econômicas ligadas à agricultura, pecuária, manejo florestal e mineração, atualmente criminalizadas e exercidas à margem da lei. "Adotada essa medida, as instituições do Estado se encarregariam de fiscalizar e reprimir toda atividade ilegal ameaçadora do meio ambiente", diz, mencionando, ainda, a precariedade dos meios à disposição das instituições policiais para combater atividades criminosas na Amazônia.

Importância da COP em Belém

Na opinião de Aldo Rebelo, a COP 30, que será realizada na capital paraense no próximo ano, é a principal agenda internacional envolvendo os interesses do Brasil.

"É um fato promissor a realização dessa conferência em uma metrópole amazônica, mas o Brasil não pode aceitar a agenda unilateral do debate do clima que não considere o direito da população amazônica ao desenvolvimento e ao usufruto dos recursos naturais existentes na região", defende.

O autor enfatiza que, apesar de ser a região mais rica do mundo em termos de recursos naturais, a Amazônia abriga a população brasileira com os piores indicadores sociais.

Essas e outras questões são comentadas pelo jornalista no livro ‘Amazônia – A maldição de Tordesilhas: 500 anos de Cobiça Internacional’, segundo o autor, fruto de um extenso esforço de pesquisa para explicar a Amazônia aos brasileiros. "No livro, descrevo a crônica da disputa da Amazônia pelos Impérios Coloniais; traço o panorama dos imensos recursos naturais existentes na região, aponto o paradoxo da convivência entre a riqueza exuberante da natureza e a pobreza inaceitável de seus moradores, concluindo com uma proposta que combine a proteção da natureza com o direito ao desenvolvimento”, finaliza.