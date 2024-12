Braga Netto preso: relembre os cargos que o general do Exército já ocupou

Braga Netto, general do Exército Brasileiro, ocupou diversos cargos ao longo de sua carreira, tanto na área militar quanto em funções civis de relevância no governo federal. Ele foi preso na manhã deste sábado (14) pela Polícia Federal em investigação sobre suposta trama golpista.

Profissionalmente, Braga Netto tem uma longa carreira militar com diversos outros cargos e funções dentro do Exército Brasileiro, incluindo chefias de unidades e comandos em diferentes regiões do país. E também, ocupou diversos cargos no Governo Bolsonaro, até o último ano de mandato do ex-presidente.

Ministro da Defesa (2020-2022): Braga Netto assumiu o cargo de Ministro da Defesa durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou responsável pela coordenação das Forças Armadas e pela implementação das políticas de defesa nacional.

Ministro-Chefe da Casa Civil (2022): Em março de 2022, foi nomeado Ministro-Chefe da Casa Civil, cargo que ocupa até o final do governo Bolsonaro, com a função de coordenar a articulação política e administrativa do governo.

Comandante do Exército Brasileiro (2015-2018): Antes de assumir funções no governo federal, Braga Netto foi Comandante do Exército, um cargo de grande destaque na carreira militar. Nesse posto, ele liderou as Forças Armadas durante uma fase de grande ênfase em questões de segurança pública e operações de garantia da lei e da ordem.

Assessor Especial de Segurança Institucional (2019): Durante o governo Bolsonaro, Braga Netto foi nomeado para funções de assessoramento no campo da segurança institucional.

Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro (2005): Durante um período mais inicial da carreira, Braga Netto também exerceu funções de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, onde coordenou ações de combate ao crime e gestão das forças de segurança no estado.