Bolsonaro volta ao Brasil em meio ao escândalo das jóias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou de volta ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 30, depois de passar três meses nos Estados Unidos, para onde seguiu após sair derrotado na eleição presidencial do ano passado, quando viu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser escolhido, pela terceira vez na história, para presidir o Brasil. Bolsonaro inclusive se recursou a passar a faixa presidencial para o sucessor, viajando para a América do Norte dois dias antes da posse de Lula. Nos Estados Unidos, ele se hospedou na casa de apoiadores, como o ex-lutador de MMA, José Aldo.

Bolsonaro decolou de Orlando, na Flórida, com destino ao Brasil, ainda na noite desta quarta-feira, 29. Segundo vídeos que circularam pela internet, ele foi aplaudido ao entrar no avião e cercado por passageiros que lhe pediam para tirar fotos. Já em Brasília (DF), onde pousou por volta das 6h40 da manhã, o ex-presidente também foi ovacionado, no aeroporto, por vários apoiadores. No local, havia forte esquema de segurança, com a presença de policiais militares.

Do aeroporto, Jair Bolsonaro seguiu direto para a sede do Partido Liberal (PL), onde se reuniu com correligionários e políticos, incluindo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. Na ocasião, reclamou, segundo vídeo postado por ele mesmo em uma rede social, do fato de não ter carros blindados disponibilizados pela Presidência da República, prerrogativa à qual nenhum ex-presidente teria direito. Contudo, Bolsonaro mencionou os recentes planos de facções descobertos pela Polícia Federal (PF), que visavam sequestrar e matar autoridades, como motivo suficiente para ter direito ao benefício. “Eu vou buscar um carro blindado pra mim”, disse, no vídeo citado.

Segundo informações que circulam na internet, Bolsonaro deve assumir formalmente a função de “presidente de honra” do PL, com salário de mais de R$ 40 mil. Durante a tarde desta quinta-feira, o PL publicou um vídeo em uma rede social em que chama Bolsonaro de “nosso Presidente de Honra, Jair Bolsonaro”, ou seja, as especulações devem mesmo se confirmar.

Bolsonaro retorna ao Brasil em meio ao escândalo das jóias que teria recebido da Arábia Saudita como presentes, durante uma visita oficial àquele país como chefe de Estado. Pelo menos três kits de jóias recebidos pelo ex-presidente já foram revelados pela imprensa. Um deles foi retido pela Receita Federal, uma vez que a comitiva governamental teria tentando entrar com o produto no País de maneira ilegal. Um outro kit, de jóias masculinas, passou batido pela fiscalização, mas, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), foi devolvido.

Nesta semana, surgiu a informação de que um outro kit veio para o Brasil com o próprio ex-presidente, quando do retorno dele da Arábia Saudita. O TCU já se manifestou no sentido de que Bolsonaro devolva também este terceiro kit para a União e para que sejam investigados outros presentes recebidos por ele e que teriam sido enviados para uma fazenda pertencente a Nelson Piquet, amigo do ex-presidente. O caso das joias será tema de uma oitiva de Bolsonaro na sede da PF, já marcada para a próxima quarta-feira, 5, às 14h30, na sede da corporação, em Brasília.

