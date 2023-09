Bolsonaro segue em 'recuperação satisfatória' no hospital após cirurgias e recebe visita de Tarcísio

Boletim médico divulgado na tarde desta quarta (13) pelo Hospital Vila Nova Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro "segue em recuperação satisfatória e dentro do esperado", após as duas cirurgias que realizou nesta terça-feira (12) e iniciou uma dieta líquida. Ainda não há previsão de alta. O ex-chefe do Executivo postou uma foto no hospital acompanhada da legenda "Bom dia a todos".

Ele realizou dois procedimentos cirúrgicos - um para corrigir uma hérnia de hiato (cirurgia na porção superior do estômago, para enfrentar um quadro de refluxo) e a outro, de desvio de septo, para melhorar a condição respiratória.

"O ex-presidente Jair Bolsonaro segue em recuperação satisfatória e dentro do esperado, com exames nos padrões de normalidade e sinais vitais adequados. O pós-operatório transcorre sem complicações, com discreto sangramento nasal, sendo feitas instilações nasais para alívio, tendo mais facilidade para respirar e conversar. Incomodo parcial em orofaringe. O paciente iniciou dieta líquida e fria", diz o boletim médico.

No documento, a equipe médica que acompanha Bolsonaro informa também que, "do ponto de vista abdominal, o ex-presidente possui trânsito intestinal preservado, sem nenhum sinal clínico de sub oclusão intestinal. Será reavaliado oportunamente para possível intervenção cirúrgica, se necessário".

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez uma visita a Bolsonaro.

"Que bom encontrá-lo bem e disposto, presidente @jairbolsonaro. Seguimos orando pelo senhor e que Deus acompanhe a sua recuperação", escreveu.