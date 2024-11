Bolsonaro pode pegar até 28 anos de prisão por suposto plano de golpe, aponta PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode enfrentar até 28 anos de prisão caso seja considerado culpado pelos crimes apontados no indiciamento apresentado pela Polícia Federal. Na última quinta-feira, 21, Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas por envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

De acordo com o relatório da PF, as acusações incluem os crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa, cujas penas variam de 3 a 12 anos de reclusão. Caso somadas, podem chegar ao máximo de 28 anos.

VEJA MAIS:

O indiciamento menciona Bolsonaro como supostamente responsável pelos três crimes: golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão), abolição violenta do Estado democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão) e participação em organização criminosa (3 a 8 anos de prisão). Além do ex-presidente, destacam-se entre os indiciados o general Braga Netto, ex-ministro da Defesa, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Segundo a PF, há elementos suficientes para indicar a suposta participação direta de Bolsonaro, Braga Netto e Cid em um plano para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O indiciamento ressalta a gravidade das acusações e reforça que todos os implicados terão direito a ampla defesa durante o processo judicial.

A defesa de Bolsonaro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.