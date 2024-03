Bolsonaro pedirá autorização do STF para visitar Israel

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá solicitar uma autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para visitar Israel, à convite do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. A informação foi dada pelo advogado do ex-chefe do Executivo à CNN, que confirmou o envio do pedido.

Bolsonaro teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal em 8 de janeiro durante a investigação da operação Tempus Veritatis por suposta tentativa de golpe de Estado para se manter na Presidência da República.

Em um evento em Salvador, na última sexta-feira (8), Bolsonaro afirmou que recebeu uma carta de Netanyahu para visitar “aquela região do conflito, ou melhor, do massacre, da covardia, do terrorismo praticado em Israel. Praticado pelo Hamas contra Israel”.

No requerimento enviado pela defesa no dia 14 de fevereiro, foi solicitado que a proibição de viagens fosse substituída por medidas mais brandas, como o envio do requerimento de autorização antes de sair do Brasil. De acordo com a alegação dos advogados, “não há risco de fuga”.

Bolsonaro pretende visitar famílias de reféns, os locais dos ataques do Hamas em 7 de outubro –que deram início à guerra em Gaza– e aos túneis construídos pelo grupo paramilitar.