Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaro pede ao STF para receber visitas de Caiado, Derrite e outros quatro

Estadão Conteúdo

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para receber novos visitantes em sua residência no Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. Entre os nomes, estão o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP).

Segundo requerimento encaminhado ao Supremo, a visita de Caiado, pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, teria caráter "humanitário e político-institucional", com o propósito de "manter canais de diálogo respeitosos entre lideranças políticas" e sem tratar de assuntos judiciais.

No pedido para encontro com Derrite, a defesa de Bolsonaro afirma que o objetivo é "permitir uma conversa pessoal e direta, em data ainda a ser definida", em razão da "necessidade de diálogo" entre ambos.

Deputado licenciado, ele deve deixar temporariamente a Secretaria Segurança Pública de São Paulo para relatar o projeto de lei antiterrorismo que tramita na Câmara.

Além de Caiado e Derrite, são solicitadas visitas de Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia; dos deputados federais Ubiratan Sanderson (PL-RS), José Medeiros (PL-MT) e Evair de Melo (PP-ES); e do ex-deputado Odelmo Leão (PP-MG).

Bolsonaro está preso em regime domiciliar desde 4 de agosto e só pode receber visitas com a autorização de Moraes, relator de seu caso no STF. Ele foi condenado pela Corte a 27 anos e três meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na sexta-feira, 7, a Primeira Turma do Supremo vai analisar os embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-presidente e dos outros réus do núcleo central.

Se eles forem negados, ainda há mais uma possibilidade de recursos antes que a condenação transite em julgado (se torne definitiva).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA

STF

BOLSONARO

DEFESA

PEDIDO

VISITA

Caiado

Derrite
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

condenado

Moraes indica 'ausência de pertinência' de pedido do DF para avaliação médica de Bolsonaro

A pasta pedia uma avaliação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para saber se ele teria condições de cumprir pena na Penitenciária da Papuda, em Brasília.

06.11.25 14h38

Prefeito de Sorocaba é afastado em investigação da PF sobre desvios na Saúde

06.11.25 13h58

Bolsonaro pede ao STF para receber visitas de Caiado, Derrite e outros quatro

06.11.25 13h48

Paulo Frateschi, ex-deputado do PT, morre esfaqueado pelo próprio filho

06.11.25 12h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

política

Lula diz que Trump deve comer maniçoba para 'nunca mais ter mau humor'

Presidente brincou sobre prato típico do Pará ao comentar convite a presidente dos EUA para a COP 30

04.11.25 21h27

POLÍCIA

Incêndio atinge igreja no bairro do Marco, em Belém

Chamas começaram no primeiro andar do prédio; Corpo de Bombeiros investiga as causas

03.11.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda