Bolsonaro passa por exames e nova cirurgia é avaliada

Após passar por uma série de exames, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode passar por uma nova cirurgia. De acordo com as informações divulgadas por Fabio Wajngarten, assessor e ex-ministro de Bolsonaro, a necessidade do procedimento é avaliada em decorrência da facada que recebeu em 2018.

“O Presidente @jairbolsonaro realiza nesse momento, no hospital VILA NOVA STAR, check up de saúde completo, bem como consulta com seu cirurgião, Dr Macedo, sobre a necessidade de realização de nova cirurgia de correção de hérnia abdominal decorrente da facada de 2018”, escreveu Wajngarten em seu perfil no X, antigo Twitter.



Bolsonaro já passou por ao menos seis intervenções cirúrgicas desde a facada que levou durante a campanha presidencial em 2018.