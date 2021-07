Bolsonaro oficializa indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal

O presidente Jair Bolsonaro formalizou a escolha do atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF), com o envio de uma mensagem ao Senado. A indicação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (13). As informações foram publicadas pela Agência Brasil.

Para assumir o cargo, Mendonça terá que se submeter a uma sabatina no Senado Federal e a indicação será votada no plenário. Ele precisará da maioria dos votos dos 81 senadores para, então, ocupar a cadeira vaga na Suprema Corte. André Mendonça tem 47 anos, é advogado da União desde 2000 e tem os títulos de doutor e mestre em direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele também é pastor evangélico.

A indicação de Mendonça é a segunda feita por Bolsonaro para uma vaga no STF. No ano passado, o presidente indicou o ministro Nunes Marques para a cadeira de Celso de Mello, que também se aposentou.

A aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, nessa segunda-feira (12), abriu a vaga na corte mais alta do país. Marco Aurélio iniciou a carreira na corte em 1990, aos 43 anos e se tornou o terceiro integrante de toda a história do STF a completar mais de 31 anos de atividades no tribunal.

Em sua última sessão plenária, no dia 1º de julho, Marco Aurélio afirmou que agora deve seguir atuando na área acadêmica.