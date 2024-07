Bolsonaro lança Dr. Felipe Augusto como pré-candidato à prefeitura de Parauapebas

Dando sequência à agenda no sudeste paraense, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro participou, na manhã desta terça-feira (02), do evento de lançamento da pré-candidatura do Dr. Felipe Augusto à prefeitura de Parauapebas nas eleições de 2024. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, o deputado federal Éder Mauro e o deputado estadual Rogério Barra também participaram do evento.

Durante o discurso, Bolsonaro pediu à população "confiança e investimento" no pré-candidato apoiado pelo Partido Liberal em Parauapebas. "Não temos outra ambição, senão servir a nossa pátria. A mesma coisa aqui, porque eu sinto que o Dr. Felipe quer servir ao seu município", afirmou.

O ex-presidente falou ainda sobre os valores arrecadados com a produção de minérios no município que, segundo ele, não são investidos na região. "Esse município, proporcionalmente, é muito maior do que o Brasil em se falando de economia. Tem recursos em abundância", acrescentou