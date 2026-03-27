Bolsonaro já cumpre prisão domiciliar após receber alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro já está em casa, em Brasília, após receber alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (27). Ele cumprirá prisão domiciliar temporária por 90 dias, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

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A medida foi autorizada em razão do estado de saúde do ex-presidente, que ficou internado por cerca de duas semanas após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração.

Durante o período em casa, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica e cumprir restrições, como a proibição de utilizar meios de comunicação e redes sociais. Após os 90 dias, ele passará por nova avaliação médica para definição do regime de cumprimento da pena.