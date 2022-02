Bolsonaro inaugura trechos da transposição do rio São Francisco

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (8) que o Nordeste não terá mais problema com água. O discurso foi em Jati, Ceará, onde o governo organizou cerimônia para a liberação de águas do São Francisco para o Estado. As informações são da Agência Estado.

Ao lado dos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), João Roma (Cidadania) e Gilson Machado (Turismo), Bolsonaro acionou o botão de liberação da água. O deputado federal Capitão Wagner (Pros-CE) também estava presente.

Bolsonaro está no Nordeste até a quarta-feira, inaugurando trechos da transposição em Estados governados pela esquerda: Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. A conclusão da megaobra de infraestrutura, porém, só deve ocorrer em 2024.

O presidente aproveitou o discurso para defender sua gestão e criticar os governos petistas.

Segundo ele, com o dinheiro desviado em casos de corrupção nos anos dos governos Lula e Dilma, seria possível fazer "cinquenta transposições" do Velho Chico.