'Se fosse um gordinho, não ficaria tão difícil acertar', diz Bolsonaro sobre alvo de tiro

O presidente Jair Bolsonaro rebateu, na tarde desta segunda-feira (7), uma crítica do youtuber Cauê Moura, após o influenciador ter criticado a mira do presidente. A briga aconteceu depois que Cauê Moura compartilhou um vídeo nas redes sociais de Bolsonaro em um clube de tiro.

Na situação, Cauê brincou com a mira do presidente: “O capitão mentecapto não sabe nem atirar”, disse o youtuber.

Bolsonaro respondeu e chamou o youtuber de gordo. “Confesso que não dá para disputar uma olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho não ficaria tão difícil acertar”, retrucou.

Petistas também viraram "alvo"

No clube, Bolsonaro brincou que estava atirando em alvos vermelhos, e aproveitou para alfinetar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Ontem [domingo], por coincidência, estava andando de moto. Na pista, tinha um clube de tiro. Entrei, atirei com o pessoal etc. Viu lá? Tinham três alvos vermelhos. Por coincidência, eu botei no vermelho. São 600 mil CACs [Caçadores, atiradores e colecionadores registrados] no Brasil e o picaretão [ex-presidente Lula] está dizendo que, se for eleito, vai recolher as armas", afirmou.