Publicitário que sugeriu envenenar Bolsonaro se explica à polícia

O publicitário Bismarck Victor Diniz recebeu na casa dele a visita da Polícia Federal, em Caicó (RN), nesta segunda-feira (7), logo bem cedinho. Ele teve que esclarecer as ameaças ao presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são da Agência Estado.

Mensagem que resultou na "visita" da PF (Reprodução)

Nas redes sociais, ele escreveu: "Quem será que vai fazer o serviço de colocar veneno? Faz falta alguma. É até um serviço de bem pra sociedade".

Navde Rafael, advogado de defesa do publicitário relatou: "Hoje, pela manhã, duas viaturas da Polícia Federal foram até a residência dele [Bismarck] obter informações a respeito e saber o fundo de verdade dos comentários. Essa visita durou em torno de 3 a 5 minutos", disse. O advogado também declarou que os policiais foram "cordiais e educados" e sugeriram que o publicitário evitasse fazer comentários desse tipo.

Instagram derrubado

As publicações foram feitas neste domingo e, logo, prints foram veiculados em grupos de WhatsApp. Navde Rafael acredita que essa movimentação fez com que o Instagram de Bismarck fosse derrubado por meio de denúncias dos próprios usuários. "O meu cliente foi notificado pelo próprio Instagram para que justifique o motivo pelo qual ele deve voltar para a rede", disse.

"Foi um ato impensado. Motivado pelo próprio ódio que circula nas redes sociais hoje, ele fez esse comentário infeliz sem nenhuma pretensão de atentar contra a vida do presidente", disse o advogado.

O presidente Bolsonaro estará terça e quarta-feira na região Nordeste para participar do evento de chegada das águas de transposição do rio São Francisco ao Rio Grande do Norte. A viagem deve contar também com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.