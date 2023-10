Bolsonaro e Michelle em Belém: evento do PL Mulher reúne apoiadores neste sábado

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem, na manhã deste sábado (21), na casa de eventos Dubai, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém, para acompanhar agenda do político e de sua esposa, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O casal está na capital paraense desde esta sexta-feira (20) para estreitar laços com lideranças políticas locais e se reunir com apoiadores.

Neste sábado, a programação será um evento do PL Mulher que visa o engajamento e o fortalecimento da presença feminina na política. A agenda partidária será focada na formação política de mulheres paraenses, e a visita de Michelle inclui o alinhamento de estratégias de atuação entre as executivas nacional, estadual e municipais do PL. Este é 10º encontro que a ex-primeira-dama organiza em todo o Brasil, em preparação para as eleições de 2024.

Evento do PL Mulher Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

O encontro tem previsão de iniciar às 10h. Michelle e Bolsonaro ainda não estão no local.