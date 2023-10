Bolsonaro e lideranças políticas tomam água de coco na Orla de Icoaraci, em Belém

Em Belém desde sexta-feira (20), ao lado da esposa Michelle, o ex-presidente Jair Bolsonaro aproveitou a manhã deste sábado (21) para visitar a Orla do Distrito de Icoaraci, em Belém (PA). Bolsonaro bebeu água de coco e trocou informações sobre o cenário político em escala nacional e, em particular, sobre o tabuleiro em Belém e no Brasil para as eleições municipais de 2024.

A visita de Jair Bolsonaro à Orla de Icoaraci reuniu, além do ex-presidente e assessores, lideranças políticas, como o deputado federal Éder Mauro, o deputado federal Delegado Caveira, o deputado estadual Rogério Barra e o presidente do PL Jovem PA, Mayky Vilaça.

Ainda nesta manhã de sábado (21), Michelle Bolsonaro coordena o Encontro do PL Mulher no Pará, organizado pelo Partido Liberal, na casa de eventos Dubai, no bairro do Parque Verde. Assim, ela comanda o décimo encontro no país, para preparar as mulheres para as eleições municipais do próximo ano.

O casal Jair e Michelle Bolsonaro chegou a Belém por volta das 10h, e foi recebido com festa por uma multidão de simpatizantes. Bolsonaro e Michelle saíram em carro aberto pelas ruas da cidade, sendo acompanhados por muita gente ao longo do caminho, em carros de passeio e motocicletas.