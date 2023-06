Deputado 'lança' Bolsonaro à presidência da República em 2026 durante evento do PL em Porto Alegre

O presidente estadual do Partido Liberal (PL), o deputado federal Giovani Cherini, 'lançou' Jair Bolsonaro (PL) para a disputa da presidência da República em 2026. A ação ocorreu durante discurso de abertura de um evento da sigla no Rio Grande do Sul, que reuniu um grande número de apoiadores.

Ao chegar no local da solenidade, que marcou o ato de filiação do PL à Assembleia Legislativa do estado, Bolsonaro foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Vilmar Zanchin (MDB).

"Em 2026 vamos fazer Bolsonaro presidente, o governador e também o senador", disse Giovani. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tramitam processos contra Bolsonaro e que podem o deixar inelegível até 2023.

Na presença do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (PL), Cherini também afirmou que, neste momento, não interessa à sigla a vaga de vice na disputa da Capital em 2024. "Queremos fazer o prefeito."

O parlamentar anunciou outras metas ambiciosas: eleger 100 prefeitos, 80 vices e 500 vereadores no próximo ano. "O Bolsonaro não elegeu só os deputados do PL no ano passado aqui no RS. Elegeu 16 federais e 20 estaduais que são do PP, MDB, Republicanos, PTB, Novo e Podemos."

Cherini ainda convidou lideranças destes seis partidos a se transferirem ao PL caso suas siglas optem por se aproximar ou ingressar no governo do presidente Lula (PT), citando nominalmente dois parlamentares do Republicanos.