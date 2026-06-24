Bolsonaro diz que segurança levou arma para consertar dispositivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento ontem à Polícia Civil do Distrito Federal sobre uma arma registrada em seu nome. O equipamento foi apreendido durante uma blitz de trânsito em Brasília com um de seus seguranças.

De acordo com o advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-chefe do Executivo, Bolsonaro reiterou o que já havia afirmado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele disse ter pedido a um militar do Exército que faz a sua segurança que providenciasse um reparo na arma.

Policiais civis chegaram à residência do ex-presidente por volta das 14h30 e permaneceram cerca de 40 minutos no condomínio onde Bolsonaro mora. Segundo o advogado, o depoimento durou cinco minutos.

A apreensão e o inquérito

Na semana passada, o militar Estácio Leite da Silva Filho, que atua na segurança de Bolsonaro, foi parado em uma blitz a 33 quilômetros da residência do ex-presidente. Ele levava uma Glock de calibre nove milímetros, registrada no nome do ex-presidente.

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar a posse da arma de Bolsonaro pelo segurança. A corporação requereu ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente, a oitiva dele nesta semana por videoconferência.

Moraes autorizou os policiais a colherem o depoimento de Bolsonaro. Contudo, o ministro cobrou que a oitiva fosse realizada presencialmente para cumprir a decisão judicial que o proíbe de utilizar dispositivos eletrônicos.

Os argumentos da defesa

Em ofício enviado ao gabinete do ministro do STF, a defesa de Bolsonaro argumentou que ele entregou a arma a Estácio Filho. O motivo seria a constatação de que o percussor estava inoperante.

O ex-presidente teria pedido ao segurança que consertasse o dispositivo. "Acompanhei o presidente Bolsonaro em seu depoimento sobre o episódio que envolveu o encontro de uma arma de fogo, registrada em seu nome, em posse de um de seus seguranças, durante blitz policial", afirmou o advogado Paulo Cunha Bueno nas redes sociais.

O advogado acrescentou que a arma era propriedade de Bolsonaro e estava devidamente registrada. Ele defendeu que, não havendo determinação de cancelamento de seu registro e entrega, a mesma deveria, de fato, estar em seu endereço residencial.

Cunha Bueno relatou que, ao manusear a arma, Bolsonaro constatou a existência de defeito. Por isso, recorreu a um de seus seguranças para pedir o reparo. "Em momento algum houve intuito de descumprir qualquer determinação legal, sendo certo que se trata de episódio criminalmente acromático. Aguardamos que o inquérito, em trâmite na Polícia Civil do Distrito Federal, seja, em breve, arquivado", declarou o advogado.

Prisão domiciliar e implicações

O caso da arma apreendida será decisivo na avaliação de Moraes sobre a manutenção ou não de Bolsonaro em prisão domiciliar. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) pediu ao ministro que o ex-presidente seja mandado de volta a um estabelecimento prisional.

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária desde março, quando foi diagnosticado com um quadro de pneumonia. Após a alta hospitalar, Moraes autorizou sua transferência do 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha.

A autorização ocorreu acatando pedido de prisão domiciliar humanitária. A defesa alegou que o quadro de saúde do ex-presidente exigia acompanhamento contínuo e cuidados incompatíveis com o ambiente prisional.

Saúde e condenação

O prazo de 90 dias da prisão domiciliar temporária concedida ao ex-presidente termina amanhã. Na última sexta-feira, um boletim médico apontou melhora no quadro de saúde de Bolsonaro.

O relatório indicou evolução no tratamento do ombro operado e redução das crises de soluço, além de maior disposição física. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo a 27 anos e três meses de prisão.

A condenação se refere a tentativa de golpe e outros crimes relacionados à trama golpista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.