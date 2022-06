Bolsonaro considera Tereza Cristina para vice em chapa de reeleição

Em entrevista no Palácio do Planalto, na última terça-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse considerar o nome da ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP) para vice em sua chapa à reeleição. Há dois meses, Bolsonaro anunciou que o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto tinha “90% de chances” de ser o vice. As informações são de O Globo.

“É um nome que é palatável, é um nome de consenso, que sabe conversar com o Parlamento. É um colega meu da Academia Militar (…) Ele pode ser o vice. Alguns querem a Tereza Cristina, um excelente nome também. Mas isso vai ser definido mais tarde”, disse.

Integrantes do núcleo mais próximo do atual presidente defendem que a ex-ministra preencheria uma lacuna considerada fundamental para a vitória de Bolsonaro: o apelo entre as mulheres, público entre o qual ele enfrenta rejeição. Além disso, Tereza tem acesso ao empresariado do agronegócio, um dos focos de preocupação. Membros da campanha argumentam ainda que a deputada pacificaria o incômodo do Centrão com a presença de um militar na chapa.

Questionado se uma mulher na vaga de vice seria vantajoso, o presidente disse que a escolha não passa por aí: “É uma pessoa que ajude a governar, não interessa se será mulher ou não”, argumentou.