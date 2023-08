Bolsonaro confirma envio de mensagens com críticas a Barroso: 'mandei, qual o problema?'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ter enviado ao empresário Meyer Joseph Nigri mensagem pedindo para que fossem repassadas “ao máximo” mensagens com acusações contra o ministro do Supremo Tribunal federal (STF) Roberto Barroso e a empresa de pesquisas DataFolha. Ele falou sobre o assunto a uma equipe do jornal Folha de S.Paulo, durante um voo de Brasília para São Paulo, antes de ser internado no Hospital Vila Nova Star, para fazer exames de rotina.

Relatório da Polícia Federal (PF) presente em uma petição do Supremo mostra o print de uma conversa entre Nigri e um usuário com o nome “PR Bolsonaro 8“, que pede para o empresário repassar mensagem com acusações contra Barroso e o DataFolha. Questionado pela Folha de S. Paulo, Bolsonaro confirmou ser o autor da mensagem.

Ele argumenta que ministro do STF tinha falado sobre a derrota da proposta de voto impresso na Câmara, em 2021. “Eu mandei (mensagem) para o Meyer, qual o problema? O Barroso tinha falado no exterior (sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara, em 2021), eu sempre fui um defensor do voto impresso“, declarou.

Quem é o empresário

Meyer Joseph Nigri é fundador da Tecnisa e um dos oito empresários que foram alvo de investigação por afirmarem que um “golpe” seria melhor que um novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Desses oito, porém, seis tiveram a investigação arquivada por decisão do ministro Alexandre de Moraes. As investigaçãões contra Nigri e Luciano Hang, fundador e dono da Havan, foram mantidas. Os dois estão com os celulares apreendidos.