'Bolsonaro Comunista': Memes repercutem nas redes sociais; entenda

A participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia em homenagem aos soldados soviéticos repercutiu nas redes sociais. Muitos usuários usaram a hashtag #BolsonaroComunista no Twitter para reproduzir memes do presidente.

Devido às constantes críticas à ideologia de esquerda e até a comparação com o nazismo, a tag do presidente caracterizado como um “comunista” é uma das mais comentadas da tarde de hoje.

Confira os memes compartilhados após a visita do presidente:

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política