Bolsonaro chega a Roma para participar do encontro do G20

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta sexta-feira (29) em Roma, capital da Itália, onde participa no fim de semana da Cúpula de Líderes do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. O encontro será uma espécie de prévia da COP26, que acontecerá na Escócia, mas também devem ser discutidas pautas comerciais, especialmente em reuniões bilaterais. As informações são do portal G1 Nacional.

O presidente, no entanto, não participará da reunião do clima na Escócia: de Roma, ele seguirá para uma agenda pela Itália. A comitiva presidencial é integrada pelos ministros Carlos França (Relações Exteriores) e Paulo Guedes (Economia).

O presidente russo, Vladimir Putin, e o da China, Xi Jinping, vão participar do encontro do G20 por vídeo. O presidente americano Joe Biden quer destacar a mensagem de que os “Estados Unidos voltaram”, após quatro anos de polêmicas diplomáticas com Donald Trump. Biden encontrou-se com o Papa Francisco nesta sexta-feira.

Mais de 5 mil agentes devem reforçar o contingente de militares das Forças Armadas para garantir a segurança da cúpula do G20 em Roma. As estações de metrô próximas à sede do evento estão fechadas, e o tráfego local está limitado às delegações.

Nesta sexta-feira, Bolsonaro será recebido pelo presidente italiano, Sergio Matarella. Não há previsão da participação de Mario Draghi, o primeiro-ministro e chefe de fato do governo da Itália.

Após o encontro do G20, o cronograma de Bolsonaro na Itália inclui viagem até a província de Pádua, onde está prevista uma cerimônia de entrega do título de cidadão honorário do município de Anguillara Veneta, seguida de um almoço oferecido pela prefeita da cidade, Alessandra Buoso. Ela é integrante do partido de direita italiano A Liga. Esta região também é tida como local de origem da família do presidente, de onde seu bisavô paterno teria emigrado para o Brasil.

Já na terça-feira (2), o compromisso de Bolsonaro é na província de Pistoia, onde participará de cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros que lutaram pelas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia ocorrerá no Monumento Votivo Militar Brasileiro.