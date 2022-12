Bolsonaro: ‘Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas Forças Armadas’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na manhã desta terça-feira, 13, em Brasília (DF), da cerimônia pelo Dia do Marinheiro, mas não discursou. Ele enviou uma mensagem, que foi lida durante o evento, na qual afirma que o Brasil confia na atuação das Forças Armadas em prol da defesa da pátria e pela garantia da liberdade. As informações são da Agência Estado.

"O Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas Forças Armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro. Hoje ao celebrarmos mais um Dia do Marinheiro temos a oportunidade de olhar para o passado e desfrutar o futuro inspirados pelas ações e valores daqueles que por suas atitudes forjaram a história e as tradições da Marinha do Brasil", diz a mensagem do presidente

Bolsonaro permaneceu em silêncio enquanto sua mensagem era lida. Ao seu lado estava o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que também não discursou. O evento é o único compromisso previsto na agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto.

"Gratidão da população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis"

O presidente disse ainda, na mensagem, que, “como presidente da República, a gratidão da população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje, que até mesmo com sacrifício da própria vida lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa a vir solapar os interesses de nosso País, mantendo o Brasil como uma nação grande, livre e soberana, berço de povo resiliente e acima de tudo patriota".