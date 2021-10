Boletim médico de Edmilson Rodrigues deve ser divulgado no fim da tarde

O novo boletim médico sobre o quadro de saúde do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), deverá ser divulgado somente no final da tarde deste domingO (24). As informações são da assessoria do prefeito.

Rodrigues está internado no hospital Porto Dias, na capital paraense, e foi submetido a uma cirurgia de emergência no pulmão. De acordo com informações divulgadas por sua equipe nas redes sociais, o procedimento, que transcorreu com absoluto sucesso, buscou drenar uma hemorragia na caixa torácica, causada por uma contratura muscular e facilitada pelo uso de medicamentos anticoagulantes.

A redação de O Liberal segue apurando mais informações para atualizar o caso.