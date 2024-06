Biden e Trump têm debate mais contido e forma e conteúdo chamam atenção de analistas

Economia, legalização do aborto, política externa, guerra da Ucrânia. Esses foram alguns dos diversos temas debatidos pelo democrata Joe Biden, de 81 anos, e o republicano Donald Trump, 78 anos, na noite desta quinta-feira (27), em Atlanta nos Estados Unidos.

Veja como foi o debate a cada pergunta.

Analistas de sites políticos destacaram que, embora o embate tenha sido em clima de maior civilização, houve momentos de grande hostilidade. Trump se esquivou mais das perguntas e partiu para ataques a Biden, que foi considerado, com bom conteúdo, mas já iniciou o debate rouco e, por vezes, pareceu com o semblante fechado e se confundiu nas respostas.

A Casa Branca inclusive se pronunciou, nas redes sociais, durante a transmissão do debate, para informar que Biden está resfriado, referindo-se à rouquidão do presidente estadunidense.

Trump deixou de responder diretamente sobre a invasão do Capitólio, (em 6 de janeiro de 2021), sobre os processos judiciais que enfrenta por fraudes. E, teve dificuldade de responder se aceitaria os resultados das urnas, independente do que for, afirmando que se o resultado for justo e limpo, vai aceitar; uma resposta já conhecida do eleitor norte-americano.

O debate movimentou as redes sociais nos Estados Unidos e em diverso países, incluindo o Brasil, enquanto era transmitido. Foram 90 minutos de confronto direto.

Clima hostil

O cara a cara teve vários momentos de ataques pessoais e de críticas, com uso de temas polêmicos. Biden chamou Trump de 'criminoso condenado', e também o acusou de fazer sexo com ex-atriz pornô quando a esposa estava grávida. Trump negou tudo e, por várias vezes, afirmou, com a cara fechada, que Biden abriu as fronteiras para imigrantes ilegais, de toda sorte, incluindo presidiários e está destruindo os Estados Unidos.

Em dado momento, ainda no primeiro bloco do programa, Biden chamou Trump de "otário" e "perdedor". Trump exigiu um pedido de desculpas, que não foi feito por Biden.

Durante o programa, o tema da condição dos negros foi bastante citado tanto por Trump quanto por Biden, e esse assunto também foi mencionado nas redes sociais, com grande expectativa sobre os posicionamentos dos dois políticos, prometendo melhores condições de empregabilidade, escolaridade e de saúde à população negra nos EUA.

O senador americano Tim Scott, da Carolina do Sul, que é negro, tem acompanhado Trump, ultimamente, e inclusive estava com ele nos estúdios da CNN, na noite desta quinta-feira.