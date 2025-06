Belém recebe mais de R$ 700 mil para reforçar a segurança pública

O município de Belém recebeu R$ 727.621,78 para reforçar o setor de segurança pública. Com esse dinheiro, serão adquiridas 18 motocicletas adaptadas para uso policial, que irão reforçar o trabalho da Guarda Municipal da capital paraense. O recurso, obtido por meio de emenda parlamentar da deputada federal Renilce Nicodemos (MDB), já foi liberado à capital paraense e está na conta da Prefeitura de Belém.

Conforme informações divulgadas pela assessoria da parlamentar, a ação é fruto de uma iniciativa desenvolvida em parceria com o prefeito Igor Normando e o vereador licenciado Neném Albuquerque. O valor foi viabilizado por meio do convênio nº 97.1624/2024, celebrado entre a Prefeitura de Belém e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo Renilce Nicodemos, a área da segurança pública é umas das prioridades para o Estado. A deputada afirma que, com o direcionamento desse recursos para o setor na cidade, reforça seu compromisso com Belém e com as políticas públicas que impactam diretamente na qualidade de vida da população.

“Com esse investimento, garantimos mais estrutura para proteger a nossa gente. Sigo trabalhando com compromisso e responsabilidade, destinando recursos para onde a população mais precisa”, afirmou Renilce.