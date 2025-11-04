Barcarena vence Prêmio Bloomberg Philanthropies de Liderança Climática no RJ

Durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4), o município de Barcarena venceu o Prêmio Bloomberg Philanthropies de Liderança Climática Local 2025. O prefeito Renato Ogawa recebeu a premiação na categoria 4 “Cidades Saudáveis, Comunidades Fortes”.

O prêmio reconhece as melhores políticas, projetos e programas liderados por autoridades locais que abordaram de forma eficaz as mudanças climáticas nos últimos três anos. Na gestão de Renato Ogawa, Barcarena foi selecionada pelo trabalho exemplar no projeto “Sistema Alimentar de Barcarena: Desenvolvimento Sustentável e Segurança Alimentar”.

Em parceria com a C40 Cities, o prêmio destaca o papel essencial que prefeitos e líderes locais desempenham na aceleração do progresso climático global rumo à COP30.

“Receber este prêmio internacional mostra que Barcarena está no caminho certo: o caminho do desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental. Criamos um sistema alimentar sustentável que garante comida de qualidade na mesa da nossa população, fortalece os produtores locais e preserva o meio ambiente. Este reconhecimento pertence a todos os barcarenenses, que acreditam e participam da construção de uma cidade mais saudável, forte e preparada para o futuro.” declarou Renato.

Veja as seis categorias de premiação deste ano:

* Transição Energética e Edificações Inteligentes: Redução de custos e emissões com energia limpa e design eficiente.

* Transporte Limpo e Confiável: Mobilidade de pessoas e cargas em redes sustentáveis e de baixas emissões.

* Infraestrutura Segura para um Mundo em Transformação: Proteção das comunidades com sistemas resilientes e preparados para o clima.

* Cidades Saudáveis, Comunidades Fortes: Melhoria da qualidade do ar, ampliação de áreas verdes e promoção do bem-estar diário.

* Soluções Sustentáveis para Resíduos: Redução do desperdício, criação de empregos e combate à poluição em aterros.

* Poder da Parceria: Cidades e regiões unidas para alcançar resultados climáticos em escala nacional.

Em sua nona edição, o Prêmio Bloomberg Philanthropies de Liderança Climática Local 2025 (anteriormente conhecido como C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards) foi apresentado durante o Fórum de Líderes Locais da COP30 — um encontro internacional voltado para o avanço de soluções climáticas ousadas e centradas nas pessoas. O prêmio celebra impactos mensuráveis, soluções escaláveis e o papel vital das cidades e regiões na aceleração da implementação do Acordo de Paris.

Para mais informações sobre os projetos vencedores, acesse a página oficial do Prêmio de Liderança Climática Local 2025.