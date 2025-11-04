Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Barcarena vence Prêmio Bloomberg Philanthropies de Liderança Climática no RJ

Cidade paraense ganhou na categoria 'Cidades Saudáveis, Comunidades Fortes' durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, nesta terça-feira (4)

O Liberal
fonte

Premiação reconhece as melhores políticas e programas liderados por autoridades locais de forma eficaz às mudanças climáticas nos últimos três anos (Divulgação/ Alan Nabiça)

Durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4), o município de Barcarena venceu o Prêmio Bloomberg Philanthropies de Liderança Climática Local 2025. O prefeito Renato Ogawa recebeu a premiação na categoria 4 “Cidades Saudáveis, Comunidades Fortes”.

O prêmio reconhece as melhores políticas, projetos e programas liderados por autoridades locais que abordaram de forma eficaz as mudanças climáticas nos últimos três anos. Na gestão de Renato Ogawa, Barcarena foi selecionada pelo trabalho exemplar no projeto “Sistema Alimentar de Barcarena: Desenvolvimento Sustentável e Segurança Alimentar”.

Em parceria com a C40 Cities, o prêmio destaca o papel essencial que prefeitos e líderes locais desempenham na aceleração do progresso climático global rumo à COP30.

“Receber este prêmio internacional mostra que Barcarena está no caminho certo: o caminho do desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental. Criamos um sistema alimentar sustentável que garante comida de qualidade na mesa da nossa população, fortalece os produtores locais e preserva o meio ambiente. Este reconhecimento pertence a todos os barcarenenses, que acreditam e participam da construção de uma cidade mais saudável, forte e preparada para o futuro.” declarou Renato.

Veja as seis categorias de premiação deste ano:

*   Transição Energética e Edificações Inteligentes: Redução de custos e emissões com energia limpa e design eficiente.
*   Transporte Limpo e Confiável: Mobilidade de pessoas e cargas em redes sustentáveis e de baixas emissões.
*   Infraestrutura Segura para um Mundo em Transformação: Proteção das comunidades com sistemas resilientes e preparados para o clima.
*   Cidades Saudáveis, Comunidades Fortes: Melhoria da qualidade do ar, ampliação de áreas verdes e promoção do bem-estar diário.
*   Soluções Sustentáveis para Resíduos: Redução do desperdício, criação de empregos e combate à poluição em aterros.
*   Poder da Parceria: Cidades e regiões unidas para alcançar resultados climáticos em escala nacional.

Em sua nona edição, o Prêmio Bloomberg Philanthropies de Liderança Climática Local 2025 (anteriormente conhecido como C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards) foi apresentado durante o Fórum de Líderes Locais da COP30 — um encontro internacional voltado para o avanço de soluções climáticas ousadas e centradas nas pessoas. O prêmio celebra impactos mensuráveis, soluções escaláveis e o papel vital das cidades e regiões na aceleração da implementação do Acordo de Paris.

Para mais informações sobre os projetos vencedores, acesse a página oficial do Prêmio de Liderança Climática Local 2025. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Premiação ambiental

Barcarena vence Prêmio Bloomberg Philanthropies de Liderança Climática no RJ

Cidade paraense ganhou na categoria 'Cidades Saudáveis, Comunidades Fortes' durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, nesta terça-feira (4)

04.11.25 21h28

política

Lula diz que Trump deve comer maniçoba para 'nunca mais ter mau humor'

Presidente brincou sobre prato típico do Pará ao comentar convite a presidente dos EUA para a COP 30

04.11.25 21h27

Fabiano Contarato diz que segurança pública não é tema 'exclusivo da direita'

04.11.25 20h38

Política

Agenda de Lula em Belém inclui reuniões com chefes de estado da África

Presidente está em Belém desde o sábado (1º) e também vai se reunir, nesta quarta-feira (5), com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Leyen

04.11.25 20h27

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

rEORGANIZAÇÃO

Instituições de Justiça do Pará definem regime especial durante Cúpula do Clima e COP 30

Adaptação nas agendas é necessária para auxiliar realização de grandes eventos que ocorrem no mês de novembro, em Belém

29.10.25 7h15

decisão

Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas

Os episódios ocorreram entre 2019 e 2020, quando Hang fez publicações e manifestações públicas com frases que, segundo o tribunal, macularam a imagem de Lula

30.10.25 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda