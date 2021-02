Bancada paraense separa recursos para pavimentação da BR-422

A bancada federal do Pará se reuniu na terça-feira (3) para retomar as discussões acerca dos critérios de distribuição e destinação das emendas de bancada. Sob a coordenação do senador Zequinha Marinho (PSC-PA) e do deputado Delegado Éder Mauro (PSD-PA), os parlamentares estimam cerca de R$ 249 milhões para atender as demandas do Pará. A estimativa de valor projeta o mesmo montante de recursos pago no último ano.

Por enquanto, os parlamentares definiram que R$ 40 milhões do total destinado às emendas impositivas será repassado para a obra de pavimentação da BR-422, entre os municípios de Tucuruí e Novo Repartimento, no sudeste paraense. Dos 335,7 km da BR-422, apenas 10,3 são pavimentados atualmente. "Esta rodovia foi construída ainda na década de 80. Nunca foi asfaltada e nas épocas mais chuvosas do ano, ela fica intrafegável. Na seca, espalha poeira para tudo que é canto. Não dá para continuar assim", explicou o senador Zequinha.

Segundo o senador, a decisão da bancada teve amparo do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. "Em reunião, o ministro pediu nossa ajuda para que conseguíssemos via bancada R$ 40 milhões. Com isso, ele poderá iniciar a obra e vai complementar o restante necessário para garantir a pavimentação da via", explicou o coordenador da bancada, senador Zequinha Marinho.

No ano passado, moradores do conjunto habitacional Sol Nascente, que fica às margens da BR-422, interditaram a rodovia para reivindicar asfalto na via. Devido à falta de pavimentação, são frequentes os acidentes na estrada. Além disso, para escapar de buracos, carros, carretas e caminhões precisam fazer manobras arriscadas, espalhando poeira e provocando uma série de problemas respiratórios nos moradores daquela região. A bancada se reunirá novamente para acertar a destinação do restante dos recursos provenientes das emendas impositivas.