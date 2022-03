Bancada Mulheres Amazônidas assume mandato na Câmara de Belém

A bancada Mulheres Amazônidas (Psol) tomou posse na manhã desta segunda-feira (14) em cerimônia na Câmara Municipal de Belém. O mandato coletivo é composto por quatro vereadoras que atuarão em conjunto: Gizelle Freitas, Kamila Sastre, Jane Patrícia e Fafá Guilherme.

Elas quatro substituem o vereador Zeca do Barreiro (Avante), que teve mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral após fraudes na cota de gênero serem observadas nos documentos que o partido apresentou nas eleições de 2020. Apesar de ainda caber recurso, a bancada já assumiu oficialmente a cadeira no legislativo municipal e deve dividir a estrutura e recursos do mandato entre as quatro representantes.

Escolhida para representar a bancada na tribuna do plenário durante a posse, a assistente social Gizelle de Freitas se disse emocionada e classificou como simbólico a posse ocorrer no mesmo dia que o assassinato da vereadora Marielle Franco, também do Psol, completa quatro anos.

"O legado não morre e as ideias têm força", afirma.

Segundo ela, a bancada representa a diversidade que cabe dentro das lutas feminista, antirracista e de apoio a comunidade LGBT+. "Nossas lutas também precisam estar dentro dessa casa. E eu sei que estão. Não vamos inaugurar nada. Mas nós queríamos mostrar a força do coletivo, ser a primeira chapa coletiva a ocupar um mandato no Norte do país. Nesses anos vocês não vão ver só a mim. Vão ver as quatro, junto com trabalhadores e trabalhadoras, ocupando espaços", afirma.

Convidadas

Pela primeira vez em muito tempo, a Câmara estava lotada, tanto no plenário quanto nas galerias e tribuna de honra, com diversos apoiadores, correligionários e militantes psolistas.

Entre as convidadas ilustres estiveram Marinor Brito e Vivi Reis, deputada estadual e federal respectivamente. Na opinião de Brito, a Bancada coloca as mulheres em evidência e deve ser celebrada.

"Não importa que a briga judicial continue. Sabemos que tem recursos em Brasília e não sabemos quais serão os resultados, mas estamos preparados juridicamente para defender com unhas e dentes a permanência desta Bancada na Câmara", afirmou.

Segundo Vivi Reis, as quatro novas parlamentares são sementes que brotaram após o assassinato de Marielle Franco. "Elas representam a luta daquelas que não se curvam diante dos problemas sociais que vivemos hoje nesse país, contra a política de fome, miséria e desemprego, e a favor de um futuro digno para a comunidade negra, para as mães e a população de Belém", pontuou.