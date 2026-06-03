AtlasIntel: 55,9% acham que Lula também deve classificar PCC e CV como terroristas; 40,8% não

Pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 3, mostra que 55,9% dos brasileiros acham que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também deveria classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Os que acham que ele não deveria fazer tal medida são 40,8%. Outros 3,2% não souberam responder.

A AtlasIntel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho através recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos percentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

Na última quinta-feira, 28/5, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai classificar as facções criminosas como terroristas a partir desta sexta-feira, 5. A medida gerou desagravo do governo Lula, que acredita que isso fere a soberania nacional e abre margem para uma interferência externa.

A pesquisa da AtlasIntel também perguntou aos entrevistados a opinião deles sobre a condução da segurança pública no governo Lula. Os que avaliam como péssima são 47,6% e outros 18,7% dizem que é boa. Há ainda 18,1% que afirmam que é ótima, 8,7% que classificam como regular e 6,7% que afirmam que é ruim.