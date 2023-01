Atendimento ao público no Fórum Eleitoral de Ananindeua começa nesta terça

​Começa nesta terça-feira (24) o atendimento ao público no Fórum Eleitoral de Ananindeua "Servidora Raimunda ‘Serrão’ Conceição Tavares Souza", inaugurado na semana passada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). O funcionamento para a sociedade será no horário das 8h às 13h e, no local, irá funcionar a Central Única de Atendimento ao Eleitor (CAE) para abrigar as duas zonas eleitorais (a 43ª e a 72ª) do município, que é o segundo maior colégio eleitoral do Estado, com quase 350 mil eleitores.

O espaço de 750 m² de área construída​ foi adaptado do Depósito de Materiais do Tribunal, e a inauguração proporciona mais conforto, rapidez e qualidade para o atendimento ao público, além de oferecer melhorias na prestação de serviços aos jurisdicionados e ao trabalho dos servidores, magistrados e demais colaboradores das zonas eleitorais. O prédio ainda alinha a infraestrutura de Ananindeua aos fóruns de outros colégios eleitorais do Estado, como Belém, Marabá e Santarém.

​​No processo de readaptação do prédio, foram levados em conta os critérios de acessibilidade e, por isso, foram instaladas rampas, piso tátil, elevador para pessoas com deficiência (PcD) ou com mobilidade reduzida. No local também irão funcionar salas de audiência, sala de treinamento de mesários e espaço adequado para o atendimento do eleitorado de Ananindeua, segundo o TRE-PA.

Iniciada no mês de julho de 2022, a obra é resultado de um projeto próprio elaborado pela equipe de Engenharia da Secretaria de Administração do Tribunal (SA) e teve o acompanhamento e fiscalização da equipe técnica da Coordenadoria de Edificações e Infraestrutura (Coedi). Concluído em um período total de 15 meses, o fórum é uma realização da gestão da desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que acompanhou de perto todo o trabalho e, inclusive, visitou o canteiro de obras.