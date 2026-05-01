Associação Nacional de Jornais se solidariza com a família Maiorana

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) enviou a seguinte nota ao Grupo Liberal: “A Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifesta solidariedade à família Maiorana, aos amigos e aos profissionais do Grupo Liberal, do Pará, pelo falecimento de Lucidéa Batista Maiorana, conhecida como "Dona Déa", aos 91 anos”.

“Déa Maiorana assumiu a presidência do Grupo Liberal em 1986, após a morte de Romulo Maiorana, e conduziu por décadas a consolidação de um dos principais conglomerados de comunicação da Amazônia. O grupo tem origem no jornal O Liberal, fundado em 1946, em Belém, e ao longo dos anos expandiu atuação para rádio, televisão e plataformas digitais, com presença relevante na região Norte”, diz a redação.

A nota da ANJ acrescenta: “Sob sua gestão, o Grupo Liberal ampliou operações, modernizou estruturas e manteve linha editorial voltada à cobertura de interesse público, com impacto na formação da opinião e no acompanhamento da vida política, econômica e social do Pará e da Amazônia”.

“A trajetória de Déa Maiorana se associa ao desenvolvimento da comunicação regional, com investimento em jornalismo profissional e na continuidade de um projeto empresarial iniciado no pós-guerra e consolidado ao longo de décadas. Sua morte representa perda significativa para a imprensa brasileira e para o setor de comunicação na região Norte”, conclui a nota.