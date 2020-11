Após reabertura de inquérito, Maia diz que é importante Procuradoria manter sua autonomia

Dois dias após a revelação de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) reabriu uma investigação sobre supostos pagamentos da empreiteira OAS ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), o deputado afirmou que é importante a autonomia da instituição e que o procurador-geral, Augusto Aras, tem sido "uma pessoa correta".

"Me perguntaram se tinha algo de estranho na reabertura do inquérito, tenho convicção que não", disse Maia nesta segunda-feira (2). "O procurador tem sido uma pessoa correta e eu espero que assim ele mantenha o trabalho dele que não pareça que nesse caso e qualquer outro caso possa ter uma interferência de qualquer outro poder em relação a qualquer assunto que seja", disse.

A reabertura do inquérito foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão na sequência. O inquérito corre em sigilo e investiga supostos repasses de caixa dois da OAS a Maia, com base na delação premiada de funcionários do setor de contabilidade paralela da empreiteira. "Tenho certeza que esse inquérito aberto quase um ano e meio depois voltará a ser arquivado no prazo mínimo necessário para sua reavaliação", disse Maia.