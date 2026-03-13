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Política

Após prisão de ex-secretário, Paes chama cúpula do governo do Rio de 'bandidos, delinquentes'

Estadão Conteúdo

Dois dias após a prisão do vereador Salvino Oliveira (PSD-RJ), ex-secretário municipal da Juventude, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), atacou a cúpula do governo do Estado sob a gestão Cláudio Castro (PL). O chefe do Executivo da capital fluminense chamou o grupo de Castro de "delinquentes, bandidos e vagabundos" durante a inauguração de um setor do Hospital do Andaraí, na zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira, 13.

"Vou me esforçar para falar com nome do povo do Estado Rio de Janeiro, em breve, tirando essa corja de covardes que está no governo do Estado, bandidos, delinquentes, covardes. Se querem fazer maldade, venham pra cima de mim. Eu botei um juiz da Lava Jato pra fora do Poder Judiciário. Vou enfrentar esses vagabundos que usam o Estado para fazer maldade", afirmou Paes. Procurado pelo reportagem, o governo do Rio ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Salvino foi preso na manhã de quarta-feira, 11, pela Polícia Civil do Estado por suspeita de ligação com o Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, o vereador Oliveira teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o "Doca", autorização para realizar campanha eleitoral na comunidade da Gardênia Azul, área sob domínio do Comando Vermelho.

"Eu não passo a mão na cabeça de delinquente. Se amanhã, tiver alguma prova de envolvimento do Salvino ou alguma coisa, eu vou ser o primeiro a dizer: "Vai responder pelos seus crimes e não terá mais a minha solidariedade", disse o prefeito.

Segundo a investigação, o parlamentar teria articulado benefícios ao grupo criminoso, apresentados publicamente como ações voltadas à população local. Paes saiu em defesa do ex-secretário e atribuiu ao governo do Estado uma perseguição política.

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