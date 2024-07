Após pressão diplomática, Janja consegue credencial para Olimpíadas, diz colunista

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participará da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após conseguir uma credencial por 'especial exceção' de organizadores. Ela deve desembarcar no próximo dia 25 em Paris, onde uma equipe precursora, com integrantes do cerimonial da Presidência da República e quatro seguranças, já se encontra para estudar os trajetos que serão percorridos pela primeira-dama. No mesmo dia ela deve participar de um jantar oferecido a chefes de Estado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). As informações foram divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Os problemas para obter a credencial começaram porque o governo brasileiro não cumpriu os prazos para enviar ao COI os dados sobre a comitiva que representaria o país nos Jogos. A expectativa era de que Lula participasse da cerimônia, mas como nada foi enviado ao Comitê Olímpico dentro do prazo, a emissão de credenciais para o Brasil foi suspensa.

De última hora, Lula decidiu que Janja iria representá-lo e começou, então, uma correria que envolveu diversos diplomatas e dirigentes esportivos para conseguir a credencial. A diplomacia brasileira precisou pedir interferência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para que a primeira-dama pudesse ser recebida com todas as honras de representante do país pelos organizadores do evento.

Em uma carta enviada ao COI, o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, pediu compreensão para o imprevisto e solicitou que ela fosse aceita em todos os eventos em caráter oficial. O COI, finalmente, liberou o documento, mas avisou que estava abrindo uma "especial exceção" para o governo brasileiro.

Na sexta-feira, dia 26, Janja vai à recepção oferecida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, a chefes de estado no Palácio do Eliseu. De lá, eles sairão para assistir à abertura das Olimpíadas, às margens do rio Senna.