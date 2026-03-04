Após polêmicas de agressão, Dado Dolabella diz que 'lutará pelas crianças e mulheres' na política

Um discurso do ator Dado Dolabella viralizou nas redes sociais após o artista ser anunciado, nesta terça-feira (3), como pré-candidato a deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado pelo presidente do MDB no Rio de Janeiro, Washington Reis, o ator disse que entrará no campo da política para cumprir um propósito: lutar pelas crianças e mulheres.

No reels, que foi apagado poucos minutos depois de ser publicado pelo próprio usuário do perfil, Dado Dolabella explicou que deseja restabelecer o equilíbrio da família brasileira e bater de frente com "coisas erradas". “Que honra, eu que agradeço a oportunidade. Posso garantir que não vai faltar luta, que não vai faltar vontade, que não vai faltar garra pra trazer de volta o equilíbrio pra família", disse o pré-candidato.

"Trazer de volta o equilíbrio pras crianças, pras mulheres, pros homens. Porque a gente tá vendo aí muito desequilíbrio, com muita coisa errada acontecendo e a gente precisa mudar essa história. Então, conte comigo pra gente restabelecer o equilíbrio na família”, complementou Dolabella.

Relembre o histórico de agressões de Dado Dolabella

Embora o ator Dado Dolabella tenha dito que "lutará pelas questões das mulheres" na política, algumas pessoas chegaram a lembrar de casos que repercutiram na internet envolvendo agressões e até condenação contra ex-namoradas, como Luana Piovani, que foi empurrada da escada em 2008; Viviane Sarahyba, que também o acusou por agressões físicas; além de polêmicas de ciúmes com a cantora Wanessa Camargo.

A atriz Luana Piovani utilizou as redes sociais para expressar sua indignação com a pré-candidatura. “Gente, como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tem um processo criminal em andamento, um ex-presidiário… todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode, gente!", ironizou Luana.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)