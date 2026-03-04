Capa Jornal Amazônia
Mercadante: é gravíssima denúncia que Vorcaro teria decidido ataque para intimidar jornalista

Vorcaro teria solicitado a Sicário que o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, fosse agredido em um assalto forjado

Estadão Conteúdo
fonte

Aloizio Mercadante (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, divulgou nesta quarta-feira, 4, uma nota de solidariedade ao jornalista Lauro Jardim, após notícias de que a Polícia Federal teria interceptado mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas e ao monitoramento de pessoas.

Vorcaro teria solicitado a Sicário que o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, fosse agredido em um assalto forjado.

"Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", disse o banqueiro.

Segundo Mercadante, a denúncia é "gravíssima", e uma imprensa livre é condição fundamental para que haja democracia.

"O livre exercício do jornalismo e a atuação independente da imprensa são pilares fundamentais do estado democrático de direito, garantidos pela Constituição Cidadã de 1988. É gravíssima a informação de que o banqueiro Daniel Vorcaro teria determinado um ataque para 'prejudicar violentamente' e intimidar o jornalista Lauro Jardim, um dos principais colunistas do país e profissional com larga trajetória na imprensa brasileira", manifestou Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

"O jornalismo existe para assegurar que a população tenha acesso à informações de interesse público. Quando a imprensa investiga, questiona e denuncia, ela cumpre um papel essencial de fiscalizar e de informar os cidadãos. A tentativa de silenciar jornalistas não atinge apenas profissionais da comunicação, atinge toda a sociedade e atenta contra a própria democracia", completou a nota de Mercadante.

CASO MASTER/VORCARO/PRISÃO

ameaças

Lauro Jardim

Mercadante
Política
