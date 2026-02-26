Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Após CPI do INSS quebrar sigilo de Lulinha, governistas pedem anulação da votação

No documento, os parlamentares afirmam que os requerimentos foram, na prática, rejeitados por 14 votos contrários

Estadão Conteúdo

Parlamentares governistas que integram a CPI do INSS protocolaram nesta quinta-feira, 26, recurso ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pedindo a nulidade da votação que aprovou, entre outros requerimentos, a quebra de sigilo do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís da Silva, o Lulinha. Eles alegam que houve erro - ou distorção deliberada - na proclamação do resultado da votação simbólica realizada pela presidência do colegiado.

No documento, os parlamentares afirmam que os requerimentos foram, na prática, rejeitados por 14 votos contrários, em contraste com os sete contabilizados pela presidência. Ainda assim, o presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), declarou a pauta aprovada.

Segundo os governistas, na votação simbólica, 14 parlamentares se levantaram para rejeitar os requerimentos em bloco. Viana, por sua vez, afirmou que apenas sete dos que se manifestaram eram membros titulares da comissão e, portanto, teriam votos válidos. Em entrevista coletiva após a sessão, o senador reiterou que o governo não alcançou o número necessário para derrubar a pauta. Também há divergências sobre o quórum da votação.

"Para que a pauta fosse derrubada em bloco, era necessário que o governo apresentasse a maioria dos votos ou 15 parlamentares presentes, de acordo com o painel de 31. Apresentaram, e contei duas vezes, sete votos contrários. Portanto, a pauta de hoje está aprovada na integralidade", declarou. "No voto, o governo perdeu."

Como mostrou o Estadão/Broadcast, governistas realizaram uma reunião de emergência com Alcolumbre, na tentativa de reverter o resultado. A Presidência do Senado informou que analisará as imagens da sessão antes de emitir um parecer, mas não indicou prazo.

Os autores do recurso sustentam ainda que, momentos antes da votação simbólica, o painel eletrônico registrava 18 votos favoráveis à votação em bloco e 12 contrários. O governo apoiou a votação em bloco como estratégia para tentar rejeitar todos os 87 requerimentos de uma só vez. A oposição defendia a análise individual de cada item.

Para os governistas, como não houve alteração substancial na composição da comissão entre a votação nominal e a simbólica, não haveria "plausibilidade aritmética ou política" para uma inversão tão abrupta do resultado.

Eles argumentam que, nas votações simbólicas, deve prevalecer o "contraste visual" entre os parlamentares que aprovam e os que rejeitam a matéria, conforme o Regimento Comum do Congresso. Na avaliação do grupo, a proclamação do resultado ignorou a manifestação física da maioria e, por isso, estaria "eivada de nulidade".

No pedido, os parlamentares requerem a suspensão imediata dos efeitos da votação e a anulação da deliberação que declarou aprovados os 87 requerimentos, com a realização de nova votação. Também solicitam o envio do caso ao Conselho de Ética do Senado para apuração de eventual quebra de decoro por parte do presidente da CPI.

Assinam o recurso os senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Jussara Lima (PSD-PI), Jaques Wagner (PT-BA) e Teresa Leitão (PT-PE), além dos deputados Paulo Pimenta (PT-RS), Damião Feliciano (União-PB), Átila Lira (PP-PI), Cleber Verde (MDB-MA), Orlando Silva (PCdoB-SP), Romero Rodrigues (Podemos-PB), Alencar Santana (PT-SP), Neto Carletto (PP-BA) e Rogério Correia (PT-MG).

CPI do INSS aprova quebra de sigilos de Lulinha

A CPI do INSS aprovou, nesta quinta-feira, 26, todos os requerimentos em pauta, que miravam, entre outros, Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master; ex-parlamentares; investigados pela Polícia Federal acusados de participação no esquema de descontos associativos fraudulentos; e até a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

O governo articulou para que os 87 requerimentos fossem votados em bloco com o objetivo de rejeitá-los conjuntamente. A oposição, por sua vez, defendia a votação individual de cada item. Ao final, em votação simbólica, o presidente da CPI proclamou a aprovação integral da pauta, consagrando a vitória da oposição.

Após o anúncio do resultado, a sessão foi marcada por troca de acusações entre parlamentares. A reunião acabou interrompida e a transmissão da TV Senado foi suspensa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/GOVERNISTAS/VOTAÇÃO/ANULAÇÃO/PEDIDO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Após CPI do INSS quebrar sigilo de Lulinha, governistas pedem anulação da votação

No documento, os parlamentares afirmam que os requerimentos foram, na prática, rejeitados por 14 votos contrários

26.02.26 22h08

eleições 2026

Haddad diz a aliados que disputará governo de SP; Pacheco deve concorrer em Minas

Ministro da Fazenda deixará cargo em março ou abril para se candidatar, enquanto Lula articula palanques em Minas e São Paulo

26.02.26 21h12

POLÍTICA

Bolsonaro tem até a próxima semana para apresentar defesa em ação sobre perda de patente no STM

Além do ex-presidente, o Ministério Público Militar (MPM) requereu a perda de patente do ex-comandante da Marinha Almir Garnier

26.02.26 19h33

histórico

Exército brasileiro promove a primeira mulher ao quadro de generais

A indicação será submetida ao presidente Lula, que deve homologar as indicações dela e de outros 16 coronéis à patente de general de brigada

26.02.26 18h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda