Após audiência de custódia, Diego Kós Miranda continua preso

O ex-cartorário Diego Kós Miranda, investigado em um suposto esquema de fraude milionária a instituições financeiras, retornou para o Centro de Triagem da Marambaia após a audiência de custódia, que aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (29/05), no Fórum Criminal Romão Amoedo, na Cidade Velha, em Belém. Sem uma decisão do juiz, Diego continua em prisão temporária, pelo prazo de cinco dias, a contar de ontem, conforme determinação judicial.

O caso é analisado pelo juiz Heyder Tavares da Silva Ferreira, que, até o momento, não decidiu sobre o procedimento. Durante a audiência, porém, foram levantados vários requerimentos para análise.

Encerrando o prazo estabelecido de prisão temporária, se não houver decisão judicial, o ex-cartorário vai ser solto. Por outro lado, caso o Ministério Público entre com outro pedido de prisão preventiva — e seja deferido pelo juiz —, o investigado ficará preso por mais cinco dias.

Nota da Redação: A investigação do Ministério Público do Estado do Pará, que culminou na operação Apate, do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), não envolve todos os membros da família Kós Miranda. Os investigados nos supostos delitos são Diego Almeida Kós Miranda, Silvio Kós Burlamaqui de Miranda, Nicole Cotelesse das Costa Kós Miranda, Bruna Almeida Kós Miranda e Yasaman Larissa Lujan Kós Miranda. Os suspeitos são considerados inocentes, até que se prove o contrário, questão que só será elucidada com o julgamento definitivo da pretensão punitiva, a qual ainda encontra-se em fase de investigação.