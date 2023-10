Após ataque, laudo aponta que irmã de Zanin sofreu escoriação e cachorro teve lesão na pata

O ataque sofrido pela advogada Caroline Zanin Martins, irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, em São Paulo, na última segunda-feira (16), resultou em uma escoriação na perna direita e uma lesão na pata de um dos seus cachorros, segundo laudos de lesão corporal do Instituto Médico Legal (IML) e veterinário.

Um pedestre, identificado como Rogério Cardoso Júnior, de 64 anos, atacou a advogada e os pets em Perdizes, como mostram imagens de uma câmera de segurança. Pelos vídeos, é possível ver que Caroline Zanin estava parada com seus dois cachorros na frente de um prédio, quando um homem passa e dá pontapés nela e nos animais.

VEJA MAIS:

De acordo com a perícia do IML, as lesões são de natureza leve. Já o laudo veterinário mostrou que um dos animais de Caroline, da raça Welsh Corgis, sofreu lesão na pata, unha e sangramento no local. O animal foi medicado em uma clínica veterinária após apresentar dor.

Investigação

Registrado como lesão corporal e ato de abuso a animais, o caso está em fase de investigações. O suspeito foi identificado como um vizinho de Caroline e foi intimado a comparecer à delegacia nesta quarta-feira (18), porém, não foi até a unidade.

Caroline prestou depoimento no 23º Distrito Policial nesta quarta-feira (18) e reconheceu Rogério como o suspeito de agredi-la por meio de uma foto, mas afirma que não conhece o agressor e que nunca o viu antes pelo bairro. Ela também fez a representação para instauração de inquérito policial. A polícia ainda não sabe o que motivou as agressões. A advogada agora está se sentindo insegura e, por isso, pretende se mudar de onde mora.

Para ela, as agressões não foram motivadas pela posição política do irmão, ministro do STF. "Num primeiro momento, eu acredito que não tenha motivação política", disse, em entrevista ao g1. "Penso ter sido mais uma agressão contra a mulher e animais porque sei que este tipo de violência é muito mais comum do que se imagina", complementou.