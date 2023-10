Irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, é agredida na rua

A advogada Carolina Zanin, de 42 anos, irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, foi agredida em frente ao prédio onde mora, na tarde desta segunda-feira (16), no bairro de Perdizes, em São Paulo. Câmeras de vigilância registraram o momento em que um homem começa a chutar os dois cães de Carolina e, em seguida, passa a chutar a própria irmã do ministro. Ele só vai embora quando um segurança se aproxima.

Carolina voltava para casa após levar os pets para passear quando um desconhecido se aproximou gritando e começou a chutar os cães e depois a própria Carolina. “Eu nunca vi esse cara. Ele olhou para mim e disse: ‘Vou dar um chute em você, vou dar um chute nos seus cachorros’. Eu ainda falei ‘não, imagina’ e fui entrando no meu prédio. Mas aí ele foi chutando”, contou ao portal Metrópoles.

Carolina afirma que a vizinhança sabe que ela é irmã do ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não soube dizer se a agressão está relacionada ao irmão dela.

A advogada disse que ficou “super nervosa”, mas foi à delegacia de polícia do bairro registrar o boletim de ocorrência. Ela contou ter ficado com a perna roxa por conta da agressão e que os cães ficaram machucados e sangrando.